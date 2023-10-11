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12 октября, 2023
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Mercedes-Benz eActros 600 — электрический грузовик с запасом хода 500 км и ресурсом 1,2 млн. км

Mercedes-Benz eActros 600

Компания Mercedes-Benz Trucks представила новый электрический грузовик eActros 600 для дальних перевозок, который станет главным конкурентом Tesla Semi. Автопроизводитель планирует начать серийные поставки в следующем году.

Mercedes-Benz eActros 600

Два электродвигателя производят постоянную мощность 536 л.с. и имеют пиковую мощность 805 л.с. Грузовик имеет грузоподъемность около 22 тонн и питается от трех литий-железо-фосфатных батарей, общая емкость которых составляет 621 кВтч. Заявленный запас хода на одном заряде аккумуляторов составляет 500 км, при этом Mercedes отмечает, что примерно 60% поездок на дальние расстояния их клиентов короче этого расстояния. Для восполнения заряда тяговой батареи с 20 до 80% потребуется всего 30 минут, если мощность зарядной станции достигает 1 МВт. Автопроизводитель заявил, что для компаний, которым необходимо путешествовать дальше, eActros 600 может «проезжать значительно больше, чем 1000 км в день».

Mercedes-Benz eActros 600

eActros 600 разработан так, чтобы он имел такую же долговечность, как и обычный тяжелый дальнемагистральный Actros, а это означает, что у модели не должно возникнуть проблем с пробегом до 1,2 млн. км за десять лет эксплуатации. Компания добавила, что даже по истечении этого периода «состояние батареи должно оставаться выше 80%».

eActros 600 получил обшивку днища и дефлекторы воздуха на передних стойках. Их дополняют матричные светодиодные фары и специально построенная кабина, удлиненная на 80 мм для улучшения аэродинамики. Кабина грузовика оборудована спальным местом и бытовой розеткой, под заказ может быть установлен даже холодильник.

Цена Mercedes-Benz eActros 600 будет «примерно в 2-2,5 раза выше, чем у дизельного эквивалента».

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