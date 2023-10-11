Nokia открыла в Индии 6G-лабораторию

Компания Nokia объявила о создании в Индии лаборатории, которая будет заниматься изучением вариантов использования мобильной связи 6G. Новое подразделение расположено в глобальном центре исследований и разработок Nokia в Бангалоре.

6G-лаборатория Nokia поддерживает программу правительства Индии под названием Bharat 6G Vision. Инициатива предусматривает внедрение 6G в Индии к 2030 году, в проекте участвуют Airtel, Jio, Vodafone Idea и Tech Mahindra.

Как отмечается, открытие лаборатории позволит ускорить разработку фундаментальных технологий и инновационных решений, основанных на стандарте 6G. Ожидается, что сервисы 6G позволят передавать данные со скоростью от 100 Гбит/с до 1 Тбит/с. Для управления такими платформами планируется применять ИИ-алгоритмы.

Специалисты лаборатории, в частности, займутся изучением концепции «Сеть как датчик». Она позволит 6G-сетям обнаруживать и отслеживать объекты и людей без необходимости использования дополнительных сенсоров. Например, пользователи получат возможность собирать подробную информацию о своем окружении, взаимодействовать с объектами на расстоянии и пр. Лаборатория также предоставит экспериментальную платформу для исследования новых алгоритмов и средств обеспечения конфиденциальности.