Samsung запустит облачный игровой сервис для пользователей Galaxy

Компания Samsung Electronics собирается в этом месяце запустить мобильный облачный игровой сервис. Платформа будет доступна эксклюзивно для владельцев смартфонов Galaxy. Учитывая, что игры будут запускаться из облака, производительность аппарата для работы сервиса условно не имеет значения.

Миллиард пользователей смартфонов Galaxy по всему миру смогут наслаждаться ААА-играми в режиме реального времени без необходимости приобретать игровую консоль, ПК или дорогой флагман.

Согласно исследованиям, около 90% людей хотят поиграть в те или иные игры, когда узнают о них из рекламы. Но куда меньше людей скачивают игры, потому что многие не хотят возиться с их установкой. Возможность запуска игр в реальном времени на удаленном облачном сервисе через смартфоны определенно приведет к росту игровой аудитории.

На данное время Samsung ведет обсуждения с мировыми разработчиками игр, чтобы пользователи ее смартфонов получили доступ к как можно большему числу тайтлов. При этом компания не планирует взимать плату за предоставление платформы: всем желающим достаточно будет оплачивать подписку облачных сервисов вроде GeForce Now.

Игровые студии, в свою очередь, получат сразу два преимущества: во-первых, их клиентская база расширится на 1 млрд. владельцев смартфонов Galaxy, а во-вторых, южнокорейская компания хочет предложить им более низкие комиссионные за обслуживание на своей платформе по сравнению с магазинами приложений Apple App Store и Google Play, где комиссия составляет 30%. Идея облачного игрового сервиса выглядит выигрышной для каждой из сторон.

Анонс платформы ожидается 5 октября на конференции в Сан-Франциско. Сервис уже прошел закрытое тестирование в Канаде, где получил положительные отзывы. В ближайшее время Samsung планирует запустить открытое тестирование платформы в США.