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3 октября, 2023
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Apple хочет купить эксклюзивные права на трансляцию гонок «Формулы-1»

Apple

Компания Apple хочет получить эксклюзивное право на показ трансляций различных этапов «Формулы-1». Как сообщает Business Insider, стоимость сделки может составить около $2 млрд. в год. Это примерно в два раза больше, чем королевские гонки зарабатывают на трансляциях сейчас. По имеющимся данным, Apple стремится подписать семилетний контракт.

Если сделка будет заключена, Apple будет транслировать заезды F-1 через свой онлайн-кинотеатр Apple TV+, что позволит компании привлечь много новых подписчиков.

Однако уже заключены сделки с вещательными компаниями, поэтому корпорация не получит полные права сразу. Например, в США контракт «Формулы-1» с ESPN закончится только в 2025 году, а глобальные права на вещание истекают в 2029 году.

В настоящее время Apple TV+ занимается производством высокобюджетного фильма о «Формуле 1» с Брэдом Питтом в главной роли, режиссером которого является Джозеф Косински, а одним из продюсеров — 7-кратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. Телеканал также работает над документальным фильмом, посвященным Хэмилтону.

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