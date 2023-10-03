spot_img
3 октября, 2023
ДомойТехнологииНоутбукиGoogle представил платформу Chromebook Plus с ИИ-возможностями

Google представил платформу Chromebook Plus с ИИ-возможностями

Google Chromebook Plus

Компания Google представила ноутбуки Chromebook Plus — новое поколение, которое отличается повышенным качеством. Ноутбуки производятся в соответствии с предварительно установленными стандартами Google.

Google Chromebook Plus

Ноутбуки должны иметь следующие минимальные для платформы характеристики: процессоры Intel Core i3 12-го поколения или AMD Ryzen 7000, IPS-дисплеи с разрешением Full HD, камеры Full HD, 8 Gb оперативной и 128 Gb постоянной памяти. Автономности должно хватать минимум на 10 часов.

Google сотрудничает с компаниями Adobe и Nvidia, поэтому покупатели Chromebook Plus получат три месяца подписки на онлайн-версию Photoshop с ИИ-функциями Firefly и на сервис облачного гейминга GeForce Now.

Google Chromebook Plus

В Chromebook Plus будет доступна функция Magic Eraser, дебютировавшая в Pixel 6, для удаления с фотографий нежелательных объектов, и автоматическая синхронизация с «Google Диском».

У устройств появится специальная панель с кнопками для включения и отключения микрофона и камеры, шумоподавления, размытия фона и субтитров.

В будущем в ноутбуки внедрят ИИ-функции. Среди них — личный помощник, который поможет с написанием текстов на любых ресурсах. Появится возможность создавать динамические обои при помощи ИИ.

Первые устройства Chromebook Plus будут доступны в комплектации от Acer, Asus, HP и Lenovo. Ноутбуки появятся в продаже с 8 октября, цена начинается с $399.

Предыдущая статья
Samsung запустит облачный игровой сервис для пользователей Galaxy
Следующая статья
Google Bard научится запоминать информацию о пользователе для более личного общения
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,114ФанатыМне нравится
1,011ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
713ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»