Google представил платформу Chromebook Plus с ИИ-возможностями

Компания Google представила ноутбуки Chromebook Plus — новое поколение, которое отличается повышенным качеством. Ноутбуки производятся в соответствии с предварительно установленными стандартами Google.

Ноутбуки должны иметь следующие минимальные для платформы характеристики: процессоры Intel Core i3 12-го поколения или AMD Ryzen 7000, IPS-дисплеи с разрешением Full HD, камеры Full HD, 8 Gb оперативной и 128 Gb постоянной памяти. Автономности должно хватать минимум на 10 часов.

Google сотрудничает с компаниями Adobe и Nvidia, поэтому покупатели Chromebook Plus получат три месяца подписки на онлайн-версию Photoshop с ИИ-функциями Firefly и на сервис облачного гейминга GeForce Now.

В Chromebook Plus будет доступна функция Magic Eraser, дебютировавшая в Pixel 6, для удаления с фотографий нежелательных объектов, и автоматическая синхронизация с «Google Диском».

У устройств появится специальная панель с кнопками для включения и отключения микрофона и камеры, шумоподавления, размытия фона и субтитров.

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В будущем в ноутбуки внедрят ИИ-функции. Среди них — личный помощник, который поможет с написанием текстов на любых ресурсах. Появится возможность создавать динамические обои при помощи ИИ.

Первые устройства Chromebook Plus будут доступны в комплектации от Acer, Asus, HP и Lenovo. Ноутбуки появятся в продаже с 8 октября, цена начинается с $399.