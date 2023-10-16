Продажи Minecraft достигли 300 млн. копий — самая продаваемая игра в истории

Mojang Studios, во время мероприятия Minecraft Live, сообщила, что Minecraft стала первой игрой в истории, которой удалось преодолеть отметку в 300 млн. проданных копий. Ее ближайшим конкурентом остается GTA V со 185 млн. копий.

В прошлый раз Mojang отчитывалась о продажах игры в апреле 2021 года, тогда они составляли 238 млн. Таким образом, пользователи приобрели больше 60 млн. копий игры только за последние два с половиной года.

В мае 2024 года Minecraft исполняется 15 лет и Mojang Studios собирается отмечать юбилей игры на протяжении всего 2024 года. Какие именно празднования готовят разработчики, пока не уточняется.