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17 октября, 2023
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Bloomberg: упрощенная версия Apple Vision Pro лишится ряда камер и внешнего дисплея

Apple Vision Pro

Журналист Марк Гурман из Bloomberg сообщил в своей рассылке Power On некоторые подробности о более доступной версии гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro.

Для того чтобы снизить цену, компания сократит количество камер и датчиков (в оригинальной гарнитуре — 12 камер). Кроме того, планируется отказаться от функции EyeSight, которая визуализирует на внешнем OLED-экране глаза пользователя. Благодаря этой функции сторонний наблюдатель может понять, что делает пользователь гарнитуры. Если владелец гаджета просматривает меню аксессуара, то дисплей отображает его глаза, а если играет или смотрит видео — панель затуманивается.

По словам Гурмана, в результате стоимость очков предположительно составит от $1500 до $2500. Стандартная Apple Vision Pro поступит в продажу по цене $3499 в начале следующего года.

Журналист также сообщил, что Apple уже разрабатывает второе поколение Vision Pro. Особое внимание инженеры уделяют облегчению конструкции, что сделает ношение гарнитуры более удобным.

 

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