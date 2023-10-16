spot_img
17 октября, 2023
ДомойТелекомСобытияЛиза Су покидает совет директоров Cisco

Лиза Су покидает совет директоров Cisco

Cisco

Генеральный директор корпорации AMD Лиза Су (Lisa Su) и двое других членов совета директоров Cisco намерены оставить свои посты.

«4 октября Мишель Бёрнс (M. Michele Burns), Родерик Макгири (Roderick C. McGeary) и доктор Лиза Су (Lisa T. Su) уведомили Cisco Systems о своем решении не баллотироваться на переизбрание на ежегодном собрании акционеров Cisco в 2023 году. Госпожа Бёрнс, господин Макгири и доктор Су продолжат исполнять обязанности директоров до ежегодного собрания 2023 года», — говорится в уведомлении, которое Cisco подала в комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Госпожа Су вошла в совет директоров Cisco в начале 2020 года. Возможно, основной причиной ее ухода может быть конфликт интересов с производителем телекоммуникационного оборудования. В 2020 году AMD только начинала отвоевывать у Intel доли на рынке серверов и ПК, и перспективы оценивались как довольно туманные. Но за три года AMD достигла многого. В 2022 году компания за $1,9 млрд. поглотила Pensando — производителя DPU, которые используются в центрах обработки данных и в некоторой степени конкурируют с продукцией Cisco. Недавно AMD представила процессоры EPYC 8004 Siena для периферийных и коммуникационных серверов, что также является «территорией» Cisco.

Сама глава AMD свое решение пока не прокомментировала.

Предыдущая статья
QNAP представляет управляемый 12-портовый коммутатор QSW-M3212R-8S4T 10GbE для малого и среднего бизнеса
Следующая статья
Продажи Minecraft достигли 300 млн. копий — самая продаваемая игра в истории
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,111ФанатыМне нравится
1,012ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
712ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»