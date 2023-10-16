Лиза Су покидает совет директоров Cisco

Генеральный директор корпорации AMD Лиза Су (Lisa Su) и двое других членов совета директоров Cisco намерены оставить свои посты.

«4 октября Мишель Бёрнс (M. Michele Burns), Родерик Макгири (Roderick C. McGeary) и доктор Лиза Су (Lisa T. Su) уведомили Cisco Systems о своем решении не баллотироваться на переизбрание на ежегодном собрании акционеров Cisco в 2023 году. Госпожа Бёрнс, господин Макгири и доктор Су продолжат исполнять обязанности директоров до ежегодного собрания 2023 года», — говорится в уведомлении, которое Cisco подала в комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Госпожа Су вошла в совет директоров Cisco в начале 2020 года. Возможно, основной причиной ее ухода может быть конфликт интересов с производителем телекоммуникационного оборудования. В 2020 году AMD только начинала отвоевывать у Intel доли на рынке серверов и ПК, и перспективы оценивались как довольно туманные. Но за три года AMD достигла многого. В 2022 году компания за $1,9 млрд. поглотила Pensando — производителя DPU, которые используются в центрах обработки данных и в некоторой степени конкурируют с продукцией Cisco. Недавно AMD представила процессоры EPYC 8004 Siena для периферийных и коммуникационных серверов, что также является «территорией» Cisco.

Сама глава AMD свое решение пока не прокомментировала.