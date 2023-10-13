Представлены smart-часы Honor Watch 4 Pro с поддержкой eSIM, GPS и NFC

Компания Honor представила smart-часы Watch 4 Pro. Устройство выполнено в 46-мм корпусе, из низкоуглеродистой нержавеющей стали 316L и не боится погружения в воду (5ATM).

Honor Watch 4 Pro оснащен 1,5-дюймовым круглым LTPO-дисплеем с разрешением 464×464 пикселя (310 PPI). Внутри установлен процессор Unisoc W117, объем ОЗУ составил 64 Mb, флеш-памяти – 4 Gb. Часы получили поддержку eSIM, за счет чего могут работать полностью самостоятельно, без привязки к смартфону.

Новинка умеет подсчитывать ЧСС, сожженные калории, физическую активность и другие показатели. Емкость аккумулятора составила 480 мА·ч, он поддерживает беспроводную зарядку мощностью 4,5 Вт. В режиме энергосбережения часы могут проработать до 14 дней, в обычном режиме работы с привязанной eSIM — 10 дней, в независимом от смартфона режиме с eSIM — 3 дня. Часы заряжаются от фирменной станции на 4,5 Вт, а также от смартфона с поддержкой беспроводной реверсивной зарядки. В конфигурацию устройства также входит чип NFC, GPS, микрофон и динамик для звонков через eSIM. Габариты часов – 46,4 х 46,4 х 11, 44 мм, вес – около 50 гр.

В продажу в Китае Honor Watch 4 Pro поступят 16 октября. Покупателям будут доступны три цветовых решения: темно-зеленый и коричневый с кожаными ремешками, а также черный с пластиковым ремешком. Версия с пластиковым ремешком предлагается за $218, варианты с кожаным ремешком оцениваются – за $249.