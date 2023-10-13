QNAP представляет монтируемые в стойку 16-портовые коммутаторы QSW-M3216R-8S8T и QSW-3216R-8S8T 10GbE со скоростью до 320 Гбит/с

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, представила новую серию 16-портовых коммутаторов 10GbE половинной ширины для монтажа в стойку, включая модель QSW-M3216R-8S8T с практическими функциями управления второго уровня (L2) и модель QSW-3216R-8S8T без этого функционала. Встроенные восемь портов 10GbE SFP+ и восемь портов 10GbE RJ45 с обратной совместимостью удовлетворяют разнообразным требованиям к интерфейсам и скоростям в высокоскоростной сетевой инфраструктуре. Компактная конструкция половинной ширины для монтажа в стойку также позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса гибко развертывать их в IТ-комнатах или даже на столах в офисах.

«Самая продаваемая серия коммутаторов 10GbE от QNAP теперь пополнилась двумя новыми моделями с 16 портами 10GbE половинной ширины для монтажа в стойку, предлагая больше портов 10GbE для удовлетворения требований к нескольким сетевым устройствам с высокой пропускной способностью в компаниях малого и среднего бизнеса и офисах, — сказал Джерри Денг (Jerry Deng), менеджер по продуктам компании QNAP. – Эти модели, предлагаемые по доступной цене, можно легко модернизировать до полнофункциональной высокоскоростной локальной сети 10GbE, а небольшой физический размер коммутаторов делает их особенно востребованными для предприятий и организаций, которым не хватает физического места для выделенного IТ-оборудования».

QSW-M3216R-8S8T и QSW-3216R-8S8T оснащены восемью оптоволоконными портами 10GbE SFP+ и восемью портами 10GbE RJ45, которые также обратно совместимы с 1G SFP и Multi-Gigabit NBASE-T (10G/5G/2.5G/1G). Скорость до 10 бит/с на порт 10GbE RJ45 может быть достигнута с помощью существующих кабелей 6a (или лучше). QSW-M3216R-8S8T и QSW-3216R-8S8T совместимы с IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet и IEEE802.3x Flow Control в полнодуплексном режиме, что позволяет избежать потери пакетов из-за беспрецедентной пропускной способности и снизить энергопотребление при использовании в низкоскоростном или неактивном режимах. Благодаря конструкции для монтажа в стойку половинной ширины QSW-M3216R-8S8T и QSW-3216R-8S8T можно установить в стойке высотой 1U для эффективного использования физического пространства и аккуратной прокладки кабелей. Благодаря интеллектуальной системе охлаждения QSW-M3216R-8S8T и QSW-3216R-8S8T обеспечивают стабильную высокоскоростную работу сети даже при полной нагрузке.

Управляемый коммутатор QSW-M3216R-8S8T обеспечивает функции управления второго уровня (такие как LACP, VLAN, ACL и LLDP) через систему коммутации QNAP (QSS) с удобным веб-интерфейсом для эффективного управления пропускной способностью сети и повышения сетевой безопасности.