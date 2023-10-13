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13 октября, 2023
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Epic Games Store бесплатно отдает пиратский экшен Blazing Sails и дилогию головоломок Q.U.B.E. Ultimate Bundle

Epic Games Store

В Epic Games Store можно бесплатно забрать две игры: Blazing Sails и Q.U.B.E. Ultimate Bundle. Раздача продлится до 19 октября в 19:00 по бакинскому времени.

Blazing Sales — это многопользовательский экшен о пиратах, в котором игрокам предстоит объединяться и сражаться друг с другом в нескольких геймплейных режимах, а также исследовать различные локации в поисках сокровищ.

Q.U.B.E. Ultimate Bundle — это набор, состоящий из двух головоломок от первого лица, а также всех вышедших к ним дополнений. Игры получили в основном положительные отзывы от журналистов — на Metacritic средний рейтинг обеих частей составляет 76 баллов из 100.

На следующей неделе в Epic Games Store бесплатными станут хоррор The Evil Within от авторов Resident Evil и головоломка Eternal Threads.

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