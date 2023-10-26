Стартовала регистрация на новую образовательную программу Центра кибербезопасности Азербайджана

Центр кибербезопасности Азербайджана, учрежденный совместно Министерством цифрового развития и транспорта, Агентством инноваций и цифрового развития с израильским технологическим институтом Технион, объявляет регистрацию на новую образовательную программу.

Заявку на обучение в центре могут подать владеющие английским языком и базовыми навыками в сфере ИКТ граждане Азербайджана старше 17 лет.

Зарегистрированные кандидаты будут последовательно вовлечены в процесс экзамена и собеседования на следующем этапе. Так, на экзамене, проводимом израильскими специалистами, будут проверяться способности кандидатов к логическому и аналитическому мышлению, знания и навыки в области ИКТ, а также уровень знания английского языка. Затем 60 человек, успешно прошедших этап собеседования, получат право бесплатного участия в тренингах. Только те, у кого самые высокие показатели по каждому этапу, получат право участвовать в следующем этапе.

Тренинги будут проводится израильскими преподавателями на основе программы обучения института Технион. Здесь также будут преподаваться теоретические и практические знания. Тренинги продлятся 6 месяцев и будут проходить с 09:00 до 18:00.

На тренингах предусматривается подготовка двух категорий специалистов: Red Team (атака), Blue Team (защита). В период обучения команды будут развивать свои навыки, участвуя в симуляциях. Участникам, успешно прошедшим обучение, будут вручены официальные сертификата технологического института Технион.

Кандидаты, желающие принять участие в тренинге, могут зарегистрироваться, перейдя по этой ссылке https://www.idda.az/akm/. Крайний срок регистрации — 15 ноября 2023 года.

Отметим, что в июле 2023 года 60 человек стали выпускниками Центра кибербезопасности Азербайджана, действующего при поддержке группы компаний PASHA Holding. Они уже успешно представляют центр, работая как в государственных структурах, так и в частном секторе. В настоящее время продолжается обучение еще 60 человек. В период обучения помимо подготовки квалифицированных кадров также проводятся тренинги по повышению осведомленности, развитию квалификации старших специалистов по кибербезопасности, исследованию и подготовке продуктов кибербезопасности.