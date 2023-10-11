Представлен смартфон Motorola Edge (2023) с экраном 144 Hz и защитой IP68

Компания Motorola представила новое поколение смартфона Edge. Учитывая, что это не флагман, аппарат получился дорогим. Его цена в США составляет $600. Motorola Edge (2023) оснащен экраном POLED диагональю 6,6 дюйма с разрешением Full HD+ (402 ppi), поддержкой частоты 144 Hz и яркостью до нит. Частота дискретизации сенсора составляет 360 Hz. Есть поддержка HDR10+.

В основе смартфона лежит 8-ядерный процессор MediaTek Dimensity 7030, графика — Mali-G610 MC3. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 8 Gb, емкость накопителя UFS 2.2 — 256 Gb.

В основную камеру входят датчик на 50 Мп (f/1.4, OIS) и сверхширокоугольный модуль на 13 Мп (f/2.2, 120°) с автофокусом, что позволяет делать съемку фото в режиме макро. Фронтальная камера разрешением 32 Мп (f/2.4).

За автономность отвечает аккумулятор на 4400 мАч с поддержкой быстрой 68-ваттной зарядки (от 0 до 50% за 15 мин). Поддерживается и 15-ваттная беспроводная. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, Dual SIM, NFC, порт USB-C 2.0 и стереодинамики с Dolby Atmos. Корпус Motorola Edge (2023) защищен от воды по стандарту IP68, что в данном сегменте встречается нечасто. Смартфон оснащен подэкранным сканером отпечатков пальцев, а также функцией распознавания по лицу.