Nar принял участие в мероприятии «Uniting Business Europe 2023» в рамках Глобального договора ООН

Придерживаясь принципов корпоративной социальной ответственности и являясь членом Глобального договора ООН, Nar принял участие в мероприятии «Uniting Business Europe 2023»(UBE).

Мероприятие UBE 2023, организованное Глобальным договором ООН и Грузинской сетью Глобального договора ООН, объединило заинтересованные стороны для оценки прогресса, выявления проблем и продвижения действий по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР), изложенных в Повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.