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11 октября, 2023
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Nar принял участие в мероприятии «Uniting Business Europe 2023» в рамках Глобального договора ООН

Uniting Business Europe 2023

Придерживаясь принципов корпоративной социальной ответственности и являясь членом Глобального договора ООН, Nar принял участие в мероприятии «Uniting Business Europe 2023»(UBE).

Мероприятие UBE 2023, организованное Глобальным договором ООН и Грузинской сетью Глобального договора ООН, объединило заинтересованные стороны для оценки прогресса, выявления проблем и продвижения действий по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР), изложенных в Повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Азиз Ахундов, руководитель отдела по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Nar, подчеркнул приверженность оператора принципам Соглашения: «Nar гордится тем, что является частью Uniting Business Europe 2023, которая способствует глобальным усилиям по достижению ЦУР. Как телекоммуникационная компания, которая полностью осознает свою ответственность в этом направлении, мы активно интегрируем эти цели в наши бизнес-стратегии и практики».

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