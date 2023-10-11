В третьем квартале прибыль Samsung упала на 78%

Компания Samsung Electronics опубликовала результаты за третий квартал финансового 2023 года. Операционная прибыль за отчетный период составила $1,79 млрд., что на 78% меньше, чем годом ранее ($ 8 млрд). Аналитики прогнозировали $1,56 млрд. Выручка компании составила $50 млрд. — сокращение на 13% в годовом сравнении.

Компания не предоставила детальные данные по подразделениям, но ранее аналитики сообщили, что подразделение по производству микросхем, которое обычно является крупнейшим источником дохода Samsung, в прошлом квартале оказалось убыточным. В значительной степени сказались последствия решения компании сократить объемы производства памяти из-за сохраняющегося затоваривания складов. Аналитики также отметили, что мобильный бизнес принес Samsung прибыль.