Smart-тренажёры. Занятия спортом еще никогда не были так связаны с технологиями

Мировая индустрия фитнеса (WellTech) быстро меняется и сегодня входит в двадцатку самых технологичных и активно развивающихся отраслей. Годовой оборот WellTech составляет 425 млрд. долларов, а это практически 5% от мировой экономики. Современному человеку для занятий уже недостаточно просто купить коврик и гантели или записаться в зал. В век цифровизации всего вокруг он будет стремиться сделать тренировку максимально эффективной и комфортной. И ему в этом активно помогают фитнес-трекеры, умная одежда и обувь, тренажеры, подстраивающиеся под физиологические показатели, и еще множество технологичных вещей.

Очевидно, что в ближайшие 2-3 года технологии серьезно изменят облик привычного фитнес-клуба, открыв массу новых возможностей. Любители фитнеса через электронные приложения смогут уже не просто регистрироваться на различные тренировки и производить оплату услуг. С помощью новых технологий, например, дистанционного мониторинга состояния здоровья, клиент и тренер смогут контролировать основные функциональные показатели организма в режиме реального времени. На основе простого введения в систему статистических и антропометрических данных можно мгновенно получить рекомендации диетологов по сбалансированному питанию и начальную тренировочную программу для поддержания хорошей физической формы и здоровья. В лидерах рынка такие спортивные бренды, как Adidas, Nike, Under Armour и Garmin. Каждый из них предлагает сразу несколько приложений. Например, у Nike популярностью пользуется Run Club — коллекция беговых программ с аудиосопровождением, контроль прогресса со всеми необходимыми данными — от пульса до набора высоты. Приложение составляет индивидуальный план тренировок, анализируя информацию о предыдущих пробежках и физических показателях, учитывая цели и уровень подготовки. Оно также интегрируется с Nike Training Club для силовых тренировок. Кроме того, Nike+ Run Club — это социальная сеть, где можно делиться результатами с другими пользователями и соревноваться.

Впрочем, в вопросе челленджей одним из первых был Endomondo. В 2015 году компанию купил бренд Under Armour, и сегодня приложение стало частью его набора фитнес-приложений. Оно позволяет соревноваться в любых достижениях: от сброшенного веса до самой большой дистанции пробежки. Приложение создано для трекинга бега, велосипеда или ходьбы, интегрируется на смарт-часы, работает совместно с пульсометрами через Bluetooth и с велотренажерами, предлагает официальные челленджи, ведет дневник тренировок. При этом важно иметь рядом специалиста, который скоординирует, если что-то выполняется неверно.

Тренажерный зал везде

Пандемия коронавируса и вынужденная самоизоляция изменили подход к тренировкам. Люди стали больше заниматься дома, что стимулировало компании начать производить спортивный инвентарь и тренажеры для небольших помещений. Кроме того, стал развиваться тренд на онлайн-занятия. С помощью таких трансляций многие спортивные залы получили признание у максимально широкой аудитории. Рейтинги просмотров таких занятий на различных ресурсах доходили до 40 млн. пользователей. Доступность данных услуг в среднем позволила заниматься вместе с тренерским составом компании 1 млн. человек.

Кроме фитнес-браслетов, стали появляться и более технологичные предметы для занятия спортом. Например, на рынок Smart-кроссовок, где свой первый образец представила компания Puma еще в 1986 году, в 2004 году вышла и компания Adidas, встроившая интеллектуальную амортизацию в свои модели. Система автоматически подстраивалась под человека, опираясь на анализ деформации подошвы, что позволяло добиться оптимальной амортизации в разных условиях. Однако сегодня идею Smart-обуви активнее всех развивает компания Under Armour, знакомая в основном профессиональным спортсменам. Бренд начал выпускать беговые кроссовки и в 2018 году выпустил инновационную линейку HOVR, а в 2019 году представил модель HOVR Infinite с сенсором, который сообщается с телефоном или Smart-часами по Bluetooth. Датчик находится в правом кроссовке и подключается к официальным приложениям Under Armour: MapMyRan, MapMyWalk и другим. Он считывает и анализирует данные о тренировке: расстояние, темп, угол постановки стопы, частоту шагов. На основании этого приложение дает рекомендации по тренировкам в процессе, может предложить планы занятий. Можно уйти бегать без гаджетов, но когда кроссовки снова окажутся рядом со смартфоном, они синхронизируются, и данные о проведенной тренировке появятся в приложении. Сегодня у Under Armour Bluetooth-датчик есть во всех моделях линейки HOVR, при этом он не боится попадания воды и не требует подзарядки.

Свои Smart-кроссовки сделали и в Nike, но исключительно для баскетболистов и совсем с другими технологиями. В 2019 году на рынок вышли Adapt BB, которые умеют самостоятельно зашнуровываться. Точнее, они утягиваются по стопе и фиксируются на ней. Управлять механизмом можно через смартфон или кнопки на подошве. Приложение запоминает, как регулируется посадка во время тренировок и отдыха, может автоматически подстраивать кроссовки под ногу. Впрочем, технологии порой касаются и более базовых моментов: например, комфорта и эффективности обуви, особенно беговой. Компания Reebok еще в 1988 году предложила миру Energy Return System (ERS), в основе которой цилиндры из гибкого, термопластичного эластомера, используемого для бамперов автомобилей. В передней части подошвы кроссовок располагается 6 цилиндров, в задней — 4. Они срабатывают как пружины и дают на 30% больше энергии на 1 мм сжатия в сравнении с такими технологиями, как Air Max (Nike) или Tiger Gel 100 (ASICS). Сегодня же Reebok использует систему воздушных камер DMX, преимущественно обеспечивающих динамическую амортизацию. Применяется как в баскетбольных, так и в беговых кроссовках.

Однако умными бывают не только кроссовки. Так, компания Athos предлагает Smart-одежду с биометрическими сенсорами. Вещами будущего бренд занимается с 2012 года и сегодня выпускает шорты, бриджи и футболки из специальной проводящей синтетической ткани. Внутри одежды есть мелкие датчики, и к ним добавляется специальный носимый модуль с акселерометром и Bluetooth для синхронизации со смартфоном. В футболке, например, 18 датчиков: 14 для контроля мышечных волокон и по два на контроль дыхания и пульса. В шортах сенсоров всего 10: 8 — на мышцы ног, 2 — на пульс. Все это сделано, чтобы контролировать технику выполнения упражнений, избежать перегрузки отдельных мышечных групп. Кроме того, точность измерения пульса в одежде выше, чем в браслетах или часах.

Технологичные тренажеры

Еще одно перспективное направление в развитии фитнес-индустрии — тренажеры с расширенным функционалом и зачастую с искусственным интеллектом. Например, беговые дорожки и велотренажеры компании Peloton. Спортивный инвентарь Peloton оборудован экранами для занятий в режиме реального времени. Вдобавок пользователям предлагается подписка на фитнес-стримы, которую можно оформить и не имея тренажер.

Но если беговой дорожкой с экраном удивить кого-то сложно, то Smart-зеркало с возможностью стриминга и подбором нагрузок вызывает живой интерес. Такой тренажер впервые представил американский стартап Mirror. Фактически это зеркальный экран с сенсорным и голосовым управлением, с микрофоном, камерой и динамиками. В момент выхода тренажер предлагал 50 спортивных программ — от бокса до пилатеса. Искусственный интеллект должен анализировать действия пользователя, его предпочтения, цели, данные о пульсе и температуре тела, и на основании этого составлять программу тренировок. Также зеркало предполагает групповые видеозанятия. Вслед за Mirror в 2020 году аналогичное устройство анонсировала компания Yves Béhar. Теперь на рынке достаточно много предложений, и даже в Баку вы можете приобрести подобное зеркало по цене новенького iPhone.

Уникальные спортивные симуляторы горных лыж и сноуборда предлагает компания SkyTechSport из России. Именно данный тренажер, имитирующий скользящие движения конькобежного и лыжного спорта с разной интенсивностью с огромным экраном, позволяет делать виртуозные спуски в Альпах и участвовать в состязаниях по шорт-треку. Внутри каждого тренажера находятся двигатели, воссоздающие механику движения и способные имитировать перегрузку, а для усиления эффекта перед тренажером располагается экран, помогающий почувствовать себя на горном склоне. В 2018 году SkyTechSport также выпустила первый в мире робот для бокса — BotBoxer. Smart-груша способна уклоняться от ударов, анализируя движение боксера, положение ног и корпуса, предугадывая его следующий выпад. За все это отвечают инфракрасные датчики и движок, поворачивающий робота во время спарринга. Столбики рядом с грушей, создающие эффект боксерского ринга, тоже получили датчики движения. Для управления устройством рядом с роботом закреплен сенсорный дисплей.

Тренажеры итальянской компании Technogym оснащены Smart-датчиками и также используют многие другие возможности цифровых технологий. Например, тренажеры для гребцов способны имитировать греблю в естественных водоемах, точно передавая сопротивление воды и нагрузку. Technogym получил множество престижных наград за дизайн своей продукции: например, три награды Compasso D’oro, 12 наград ADI, 12 наград Red Dot Design Awards, 3 награды International Design Excellence Awards, 4 награды iF и т.д. Technogym — один из первопроходцев в том, что касается технологий в спортивном оборудовании. Еще в 1996 году компания представила Wellness System — первое программное обеспечение для управления тренировочными программами людей в тренажерном зале. А в 2012 году Technogym запустила первую облачную платформу в фитнес-индустрии MyWellness Cloud. Сейчас бренд продолжает активно внедрять в свои тренажеры цифровые технологии, выстраивая экосистему из устройств, приложений и контента, в том числе для домашних любительских тренировок. Платформа Mywellness открыта для разных тренеров, которые предлагают свои дистанционные услуги, поэтому можно будет найти действительно подходящий вариант.

Выбор тренажера зависит от вашей физической подготовки и целей. Снижение веса, силовые тренировки или упражнения на растяжку для спины — все эти задачи решают разные тренажеры Technogym. Линия тренажеров PURE была задумана и разработана для тех, кто хочет увеличить мышечную силу и выносливость. Используя продукты MYCYCLING и SKILLROW, можно готовиться к лету и совершенствовать свой навык езды на велосипеде и технику гребли. Продукция Technogym подойдет для пользователей с любым уровнем подготовки — от новичков до профессионалов олимпийского уровня. Кроме того, Technogym предлагает решения для реабилитационных и медицинских целей.

В портфолио Technogym есть и тренажеры, которые давно зарекомендовали себя в качестве идеальных вариантов для дома. Понятные и простые в использовании, позволяющие самостоятельно выбирать нагрузку и контролировать прогресс, они хорошо впишутся в рутину заботы о себе. Беговая дорожка MyRun — это широкое беговое полотно, плавное движение даже на минимальной скорости в 20 км/ч, защита суставов и возможность менять наклон поверхности от 0 до 12%, усиливая или ослабляя нагрузку. Поверхность адаптируется к вашему бегу, эффективно поглощает удары стоп и обеспечивает быструю реакцию во время спринта. MyRun включается автоматически, распознавая ваше присутствие на дорожке. Велотренажер Technogym Cycle — это широкое сидение, которое можно отрегулировать прямо в процессе тренировки, эргономичность и отслеживание частоты пульса для безопасных нагрузок. Несмотря на то, что Technogym Cycle всего 60 см в ширину, он устойчив и прочен, выдерживает вес до 180 кг. Эллиптический тренажер Elliptical, комплексно работающий со всем телом, удобен и прост в использовании. Система CPR (Constant Pulse Rate), измеряет пульс и автоматически регулирует скорость и сопротивление, позволяя сделать тренировку безопасной. И это не единственный умный датчик тренажера.

***

Сейчас популярность технологий, позволяющих превратить тренировку в развлечение, достигла своего пика. Например, садясь на велотренажер, можно посоревноваться со всеми, кто когда-либо на нем занимался. А можно ориентироваться на собственные предыдущие достижения. Smart-тренажер никогда не предложит неадекватную вашему уровню физического развития нагрузку. При этом только представьте, что вы занимаетесь без очереди, практически с персональным тренером и вам даже не приходится перенастраивать тренажер под себя.