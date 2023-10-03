Google Bard научится запоминать информацию о пользователе для более личного общения

Чат-бот Google Bard получил экспериментальную функцию под названием Memory (Память), которая призвана повысить качество его взаимодействия с пользователями.

Сейсай Bard начинает каждый сеанс с нуля, и не помнит, о чем разговаривал с человеком в прошлый раз. Новая функция позволит боту запоминать сведения о пользователе и на основе этого приводить более точные ответы. При ее запуске пользователю будет доступно меню фактов, которые бот знает о человеке, например, «я стараюсь не есть мясо», «у меня двое детей» и т. д. В дальнейшем Bard будет учитывать эти подробности в своих ответах. Например, потенциально можно будет получить рецепты блюд, не содержащих мяса.

После релиза новой функции пользователи смогут включать или выключать ее в зависимости от своих предпочтений.