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17 октября, 2023
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Дебютный геймплей за Омни-мэна в Mortal Kombat 1

Mortal Kombat 1

Разработчики Mortal Kombat 1 опубликовали геймплейный ролик, посвященный Омни-мэну. В видео герой участвует в двух боях, демонстрируя поразительную скорость и сверхчеловеческую силу. Актер Дж. К. Симмонс (J.K. Simmons), который озвучил Омни-мэна в анимационном сериале «Неуязвимый», вернулся с этой ролью в Mortal Kombat 1.

Омни-мэн появится в Mortal Kombat 1 в ноябре 2023 года. Владельцы Premium-издания игры и Kombat Pack получат ранний доступ к бойцу. Помимо Омни-мэна, в Kombat Pack входят Ермак, Куан Чи, Такеда, Хоумлендер из The Boys и Миротворец из вселенной DC.

Mortal Kombat 1 вышла 19 сентября 2023 года. В Steam у игры 74% положительных отзывов. Средняя оценка игры на Metacritic составила 83 балла из 100 по мнению журналистов и 7,5 баллов из 10 по версии пользователей сайта.

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