Tesla начала строительство ЦОД для суперкомпьютера Dojo

Компания Tesla приступила к созданию нового центра обработки данных в Остине (штат Техас), в котором в перспективе расположатся узлы суперкомпьютера Dojo. Подробности о дата-центре не раскрываются, отмечается лишь, что по своей конструкции он напоминает бункер. Также неизвестны сроки ввода ЦОД в эксплуатацию.

Tesla приступила к формированию комплекса Dojo в июле этого года. В основу системы лягут специализированные чипы собственной разработки Tesla D1. К концу 2024 года, как ожидается, производительность ИИ-систем Tesla может достичь 100 Эфлопс. Стоимость проекта оценивается в $1 млрд.

Компания собирается применять суперкомпьютер Dojo для обучения систем автономного вождения автомобилей. Новый центр обработки данных в Остине будет играть ключевую роль в технологическом прогрессе Tesla и, возможно, поможет компании выйти на другие направления деятельности, такие как предоставление облачных ресурсов сторонним компаниям.

По оценкам, запуск Dojo может увеличить рыночную стоимость Tesla на $500 млрд., капитализация компании поднимется примерно на 60%.