Blue Origin представил многоцелевую мобильную космическую платформу

Космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin представила многофункциональную платформу Blue Ring, ориентированную на обеспечение космической логистики и доставки. Планируется, что платформа будет размещать, запускать и заправлять космические корабли, а также предоставлять другие услуги для околоземной орбиты и за ее пределами. Для достижения такой амбициозной цели Blue Origin работает над созданием многоразовых ракет, орбитальных станций и лунных посадочных аппаратов, стремясь создать будущее, в котором миллионы людей будут жить и работать в космосе.

What’s new at Blue? Our vision to build a road to space now includes a new, multi-orbit spacecraft platform called Blue Ring. Check it out here: https://t.co/GRh1MvpJIM pic.twitter.com/NL9Z9nyOU0

— Blue Origin (@blueorigin) October 16, 2023