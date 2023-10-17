Blue Origin представил многоцелевую мобильную космическую платформу

Космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin представила многофункциональную платформу Blue Ring, ориентированную на обеспечение космической логистики и доставки. Планируется, что платформа будет размещать, запускать и заправлять космические корабли, а также предоставлять другие услуги для околоземной орбиты и за ее пределами. Для достижения такой амбициозной цели Blue Origin работает над созданием многоразовых ракет, орбитальных станций и лунных посадочных аппаратов, стремясь создать будущее, в котором миллионы людей будут жить и работать в космосе.

What’s new at Blue? Our vision to build a road to space now includes a new, multi-orbit spacecraft platform called Blue Ring. Check it out here: https://t.co/GRh1MvpJIM pic.twitter.com/NL9Z9nyOU0 — Blue Origin (@blueorigin) October 16, 2023

Кроме того, компания представила новое бизнес-подразделение In-Space Systems для широкого продвижения своих услуг в области транспорта, хостинга, заправки, ретрансляции данных, облачных вычислений и других услуг. Возглавлять In-Space Systems будет старший вице-президент Blue Origin по внутрикосмическим системам Пол Эберц (Paul Ebertz).

Сообщается, что проект превзойдет все существующие концепции орбитальных транспортных средств, буксиров и двигательных установок ESPA. Платформа Blue Ring способна размещать и запускать спутники массой до 499 кг на стандартных портах ESPA и ESPA Grande диаметром 38,1 и 60,96 см соответственно, а также закреплять спутник массой до 2 тонн на верхней палубе. Blue Ring сможет нести более 3 тонн полезной нагрузки, в зависимости от того, будет ли космический аппарат выводиться на одну или несколько околоземных орбит, включая геостационарные, и/или к точкам Лагранжа, окололунному пространству, лунным орбитам или даже в межзвездное пространство.

Особенностью платформы является гибридная система химического и солнечно-электрического двигателя, разработанная в Blue Origin. Компания отказалась предоставить подробную информацию о двигателях Blue Ring, за исключением того, что они не являются перепрофилированием из текущей линейки двигателей BE-3, BE-4 или BE-7, которые используются для суборбитальной системы New Shepard, ракет Vulcan (компании United Launch Alliance) и New Glenn (компании Blue Origin) или лунного аппарата Blue Moon.

Для электропитания платформа Blue Ring будет оснащена выдвижными солнечными панелями, имеющими размах около 43 м. Размеры самой платформы не раскрываются, но известно, что благодаря своему дизайну она сможет помещаться внутри существующих обтекателей диаметром 5,4 метра для ракет Falcon 9, Falcon Heavy и Vulcan, и на ракете New Glenn с обтекателем диаметром 7 м. Blue Ring способна не только маневрировать с грузами между различными орбитами, но и даст возможность перевозки нескольких грузов на различные орбиты в рамках одного запуска.

Платформа, рассчитанная на пять лет, может дозаправляться на орбите, а также способна заправлять топливом другие космические аппараты. Blue Origin берет на себя все затраты на разработку и предлагает платформу как полностью готовый сервис. Первый запуск Blue Ring состоится в 2025 году.