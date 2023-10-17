Apple представила Pencil 3-го поколения с разъемом USB-C

Компания Apple представила третье поколение Pencil для iPad. Новый Apple Pencil самый доступный стилус в ассортименте компании.

Внешне новый стилус напоминает Pencil второго поколения, но на конце у него находится сдвижная крышка, под которой спрятан разъем USB Type-C. Через него осуществляется зарядка аксессуара и его сопряжение с iPad.

Для пера недоступны некоторые функции, которые есть в Pencil второго поколения. В новой модели не предусмотрено беспроводного подключения и зарядки. Версия с USB Type-C способна распознавать угол наклона во время рисования, но не умеет определять силу нажатия, что было даже в первом поколении Pencil. Также нет опции двойного нажатия для быстрой смены инструментов.

Есть поддержка функции Pencil Hover, когда экран планшета реагирует на стилус еще до физического соприкосновения. Имеется возможность магнитного крепления к iPad — в таком режиме стилус переходит в режим энергосбережения.

Apple Pencil с разъемом USB Type-C совместим со всеми моделями iPad, имеющими порт USB-C, включая iPad (10-го поколения), iPad Air (4-го и 5-го поколений), iPad Pro 11″ (1-го, 2-го, 3-го и 4-го поколений), iPad Pro 12,9″ (3-го, 4-го, 5-го и 6-го поколений) и iPad mini (6-го поколения).

В продажу новый стилус поступит в ноябре по цене $79.