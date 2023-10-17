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18 октября, 2023
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Представлен гибридный кроссовер Mercedes-AMG GLC 63 SE Performance

Mercedes-AMG

Подразделение AMG компании Mercedes-Benz представило новый мощный гибридный кроссовер Mercedes-AMG GLC 63 SE Performance. Автомобиль лишился традиционного двигателя V8 в пользу плагин-гибридной силовой установки на базе четырехцилиндрового мотора.

Mercedes-AMG

Новый Mercedes-AMG GLC 63 SE Performance оснащен 2,0-литровым турбомотором мощностью 469 л.с. и электродвигателем на задней оси. Общая отдача силовой установки составляет 671 л.с. и 752 Нм крутящего момента.

Кроссовер разгоняется от 0 до 96 км/ч за 3,4 сек., а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 275 км/ч. Автомобиль оснащен системой полного привода AMG Performance 4Matic+ и поддерживает несколько режимов езды, включая полностью электрический и спортивный.

Внешне Mercedes-AMG GLC 63 SE Perfomance привлекает внимание характерной для автомобилей Mercedes-AMG решеткой радиатора с вертикальными ламелями, спортивными воздухозаборниками, хромированными декоративными элементами, дополнительным диффузором сзади и трапециевидными накладками на сдвоенные выхлопные трубы.

В салоне установлены сиденья с отделкой из микрофибры или натуральной кожи, также, как и руль. Дополнительно установлены спортивные педали AMG, коврики и дверные пороги с подсветкой.

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