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8 сентября, 2023
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В WhatsApp появилась поддержка HD-видео

WhatsApp

В середине августа мессенджер WhatsApp получил поддержку HD-фото. Теперь пользователи смогут выбрать формат HD перед отправкой фото или видеофайла.

До настоящего времени стандартным разрешением для видеороликов в мессенджере было 864×480, теперь — до 1280х720.

После выбора фотографии или видео для отправки из галереи, в верхней части экрана появляется кнопка «HD», затем всплывающее меню предлагает выбрать «Стандартное качество» или «Качество HD». При этом также отображается размер файла. Получатели смогут выбирать разрешение, в котором они хотят загрузить присланное им фото или видео.

Отмечается, что все изображения и видеоролики, отправляемые через WhatsApp, защищены с помощью end-to-end шифрования.

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