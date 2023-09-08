В WhatsApp появилась поддержка HD-видео

В середине августа мессенджер WhatsApp получил поддержку HD-фото. Теперь пользователи смогут выбрать формат HD перед отправкой фото или видеофайла.

До настоящего времени стандартным разрешением для видеороликов в мессенджере было 864×480, теперь — до 1280х720.

После выбора фотографии или видео для отправки из галереи, в верхней части экрана появляется кнопка «HD», затем всплывающее меню предлагает выбрать «Стандартное качество» или «Качество HD». При этом также отображается размер файла. Получатели смогут выбирать разрешение, в котором они хотят загрузить присланное им фото или видео.

Отмечается, что все изображения и видеоролики, отправляемые через WhatsApp, защищены с помощью end-to-end шифрования.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az