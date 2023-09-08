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8 сентября, 2023
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Polaroid представил I-2 — высококачественную камеру мгновенной печати за $600

Polaroid I-2

Компания Polaroid выпустила камеру мгновенной печати под названием I-2. Производитель заявляет, что I-2 — самая мощная камера моментальной печати компании со встроенным ручным управлением и объективом с непревзойденной резкостью, который она когда-либо производила.

Polaroid I-2 получила объектив из трех оптических элементов с автофокусировкой. Лидарный датчик обеспечивает точное измерение расстояния до объекта даже в условиях слабой освещенности, гарантируя точную и быструю фокусировку.

Камера оборудована небольшим внешним дисплеем и элементами управления для ручной регулировки выдержки, диафрагмы, светочувствительности и выбора режима съемки. Polaroid I-2 совместима с картриджами i-Type, 600 и SX-70. В остальном новая камера идентична модели Polaroid Now+, которая была выпущена в 2021 году.

Цена новой камеры дорогая, она составляет $599,99.

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