В WhatsApp появилась возможность отправки фото в HD-качестве

Команда мессенджера WhatsApp объявила о запуске обновления, позволяющее пользователям обмениваться фотографиями в HD-качестве. Ранее функция находилась в стадии бета-тестирования с участием ограниченного числа пользователей приложения на устройствах с Android и iOS.

Для получения доступа к новой функции необходимо обновить приложение до самой свежей версии. При выборе изображения для отправки в интерфейсе фоторедактора появилась новая кнопка HD, которая вызывает меню с двумя опциями: Standard quality (с сжатием) и HD quality (в оригинальном разрешении). Фото отправленное в оригинальном разрешении будет иметь в чате, в левом нижнем углу, пометку «HD».

Новая функция отправки HD-фотографий постепенно станет доступна пользователям по всему миру. Кроме того, по словам компании, через некоторое время появится также поддержка HD-видео.