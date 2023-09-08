Google обновил дизайн Chrome к 15-летию браузера

Компания Google в честь 15-летия Chrome показала обновленную версию браузера. Новый дизайн пока что коснется только версии для ПК.

Приложение стало соответствовать дизайну Material You. Также добавлено более проработанное меню для быстрого доступа к расширениям, Google Translate, менеджеру паролей Google и другим функциям.

Элементы интерфейса обновленного браузера стали более закругленными по сравнению с предыдущей версией. Также изменили иконки и добавили дополнительные цветовые палитры. В Google сообщили, что все изменения направлены на то, чтобы повысить читабельность контента, а также сделать браузер более персонализированным.

Помимо браузера, редизайн в стиле Material You ожидает и онлайн-магазин расширений — его элементы также получат скругленные углы. Каталог магазина пополнили расширения на базе ИИ и категория «Выбор редакции». Проверка на безопасность плагинов была улучшена.

Другие изменения Google Chrome касаются вопросов безопасности при просмотре веб-страниц в режиме Safe Browsing. Теперь система мониторит опасные сайты по списку Google в режиме реального времени, ранее список обновлялся каждые 30–60 мин.

Обновленная версия Chrome станет доступна всем пользователям в ближайшие недели.

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