В Великобритании создадут новый суперкомпьютер за $1,1 млрд

Власти Великобритании объявили о строительстве нового суперкомпьютера стоимостью £900 млн ($1,1 млрд) и центра по исследованию систем искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Network Worl. Анонс состоялся в преддверии AI Safety Summit, где будут присутствовать представители власти, ИИ-компаний и исследователи в сфере вычислительных технологий. Будут обсуждаться риски, связанные с развитием ИИ-технологий, и меры, которые можно будет принять на международном уровне для их смягчения.

Система высокопроизводительных вычислений Isambard 3 будет расположена в Научном парке Бристоля и Бата в этом году. Комплекс будет применяться при решении сложных задач в области ИИ, медицины, астрофизики и биотехнологий. Он будет как проектировать ветряные турбины, так и биологические механизмы на молекулярном уровне.

Кроме того, на базе Бристольского университета будет создан национальный центр AI Research Resource (AIRR или Isambard-AI) для поддержки исследований в сфере ИИ, в том числе его безопасного использования. Суперкомпьютер и AIRR финансируются за счет средств, выделить которые британское правительство пообещало еще в марте текущего года.

Власти Великобритании ожидают, что центр в Бристоле станет «катализатором» для научных открытий и позволит стране держаться в числе лидеров разработок ИИ, а суперкомпьютер поможет экспертам и исследователям использовать «меняющий правила» потенциал ИИ-систем.

Некоторые данные о спецификациях нового суперкомпьютера были раскрыты еще в мае, на выставке ICS 2023.

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