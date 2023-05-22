NVIDIA анонсировала суперкомпьютер Isambard 3 на базе собственных чипов

На выставке ICS 2023 компания NVIDIA анонсировала новый суперкомпьютер Isambard 3 на базе фирменных процессоров Grace CPU Superchip.

Система высокопроизводительных вычислений будет расположена в Научном парке Бристоля и Бата в Великобритании. Комплекс будет применяться при решении сложных задач в области ИИ, медицины, астрофизики и биотехнологий. Он будет как проектировать ветряные турбины, так и биологические механизмы на молекулярном уровне. Проект возглавляет Бристольский университет в составе исследовательского консорциума GW4 Alliance. Кроме того, в нем принимают участие Университеты Бата, Кардиффа и Эксетера. Разработкой суперкомпьютера займется HP Enterprise, используя Nvidia Silicon.

По заявлению NVIDIA, в суперкомпьютере будет использоваться 384 чипа Grace CPU Superchip. В каждом из них 144 ядра центрального процессора, разработанных Arm. Каждое ядро поддерживает технологию SVE, позволяющую более эффективно справляться с задачами, связанными с искусственным интеллектом. Утверждается, что по производительности и энергетической эффективности система в шесть раз превзойдет своего предшественника Isambard 2. Пиковое быстродействие FP64 составит 2,7 Пфлопс при энергопотреблении менее 270 кВт, что позволит комплексу войти в число трех наиболее энергоэффективных суперкомпьютеров мира, в которых не используются ускорители.

Ввод Isambard 3 в эксплуатацию намечен на весну 2024 года.

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