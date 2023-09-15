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15 сентября, 2023
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Представлен 4-нм процессор Snapdragon 7s Gen 2 для недорогих смартфонов

Snapdragon 7s Gen 2

Компания Qualcomm представила новый 4-нм мобильный процессор Snapdragon 7s Gen 2 для смартфонов среднего класса. В конфигурацию чипа входят 8 ядер: четыре Cortex A55 с частотой 1,95 GHz и четыре Cortex A78 с частотой 2,4 GHz. В состав SoC входит также GPU Adreno 710.

Snapdragon 7s Gen 2 поддерживает оперативную память LPDDR5, накопитель UFS 4.0, экраны с FHD+ разрешением до 144 Hz, а также камеры до 200 Мп и технологию быстрой зарядки Quick Сharge 4+. Процессор поставляется с WiFi 6E, Bluetooth 5.2 и 5G-модемом Snapdragon X62.

Первое устройство, которое получит новый процессор, станет смартфон Redmi Note 13 Pro. Премьера аппарата ожидается на следующей неделе, 21 сентября.

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