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15 сентября, 2023
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Epic Games Store бесплатно отдает 911 Operator — симулятор диспетчера экстренных служб

Epic Games Store

В Epic Games Store можно бесплатно забрать игру 911 Operator. В ней игрок берет на себя роль телефонного оператора 9-1-1, который должен отвечать на телефонные звонки и направлять полицейских, медиков и пожарных на места чрезвычайных происшествий.

Одна их главных особенностей игры – это возможность выбрать реально существующий город с реальными названиями улиц, адресами зданий и различной инфраструктурой.

Акция действует до 21 сентября в 19:00 по бакинскому времени. На следующей неделе в Epic Games Store бесплатными станут нарисованная от руки головоломка-платформер Out of Line и приключенческая головоломка The Forest Quartet.

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