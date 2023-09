Epic Games Store бесплатно отдает 911 Operator — симулятор диспетчера экстренных служб

В Epic Games Store можно бесплатно забрать игру 911 Operator. В ней игрок берет на себя роль телефонного оператора 9-1-1, который должен отвечать на телефонные звонки и направлять полицейских, медиков и пожарных на места чрезвычайных происшествий.

Одна их главных особенностей игры – это возможность выбрать реально существующий город с реальными названиями улиц, адресами зданий и различной инфраструктурой.



Акция действует до 21 сентября в 19:00 по бакинскому времени. На следующей неделе в Epic Games Store бесплатными станут нарисованная от руки головоломка-платформер Out of Line и приключенческая головоломка The Forest Quartet.

