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8 сентября, 2023
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В Epic Games Store раздают тактическую RPG Spelldrifter

Epic Games Store

Epic Games Store бесплатно отдает Spelldrifter — тактическую пошаговую RPG в фэнтезийном сеттинге от студии Free Range Games.

Сюжет игры рассказывает о группе авантюристов, которые исследуют город Старфолл, возникший на месте падения метеорита, и его окрестности.

Игру можно забрать до 14 сентября в 19:00 по бакинскому времени. На следующей неделе в Epic Games Store станет бесплатным 911 Operator — симулятор диспетчера экстренных служб.

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