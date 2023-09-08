В Epic Games Store раздают тактическую RPG Spelldrifter

Epic Games Store бесплатно отдает Spelldrifter — тактическую пошаговую RPG в фэнтезийном сеттинге от студии Free Range Games.

Сюжет игры рассказывает о группе авантюристов, которые исследуют город Старфолл, возникший на месте падения метеорита, и его окрестности.

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Игру можно забрать до 14 сентября в 19:00 по бакинскому времени. На следующей неделе в Epic Games Store станет бесплатным 911 Operator — симулятор диспетчера экстренных служб.

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