AnTuTu: какими устройствами Apple больше всего довольны пользователи

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг мобильных устройств Apple, которые получили самые высокие оценки удовлетворенности пользователей. Владельцам устройств Apple предлагалось поставить оценку своему гаджету от одного до пяти баллов.

По итогам августа лидером голосования стал 10,5-дюймовый планшет iPad Pro с показателем в 96,67% высших оценок. На втором месте оказался iPad Air 4 с 96,33% позитивных отзывов, на третьем — iPhone 12 mini с 95,96%.

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