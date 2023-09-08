Раид Алекберли назначен министром связи и новых технологий Нахчыванской АР

Распоряжением первого заместителя председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Раид Алекберли назначен на должность министра связи и новых технологий.

Раид Алекберли имеет многолетний опыт работы в сфере телекоммуникаций. Он занимал должности технического директора в компании Delta Telecom (магистральный оператор Азербайджана), руководителя Государственного управления радиочастот Азербайджана, главного специалиста по информации в Университете ADA, председателя правления Ассоциация организаций кибербезопасности Азербайджана и главного информационного директора ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт».