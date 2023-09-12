В Азербайджане стартовали официальные продажи нового motorola razr 40 ultra

Компания Motorola объявляет о старте официальных продаж в Азербайджане нового motorola razr 40 ultra. motorola razr 40 ultra — это флагманский смартфон-раскладушка, мировая презентация которого состоялась в июне 2023 года. Это самый тонкий в отрасли раскладной смартфон с самым большим интерактивным внешним дисплеем.

Переосмысленный дизайн смартфона-раскладушки

С новым razr 40 ultra Motorola дарит чувство ностальгии поклонникам культовой серии. Черпая вдохновение в оригинальном RAZR V3, компания создала современный, бесконечно гибкий дизайн смартфона, который полностью складывается пополам без зазоров, а в развернутом состоянии предлагает ультрагладкий, великолепный, полноразмерный pOLED дисплей.

Обновленный каплевидный шарнир с первым в отрасли двухосевым механизмом позволяет минимизировать размер устройства, благодаря чему razr 40 ultra в закрытом состоянии является самым тонким смартфоном по сравнению с другими, имеющимися на рынке. Кроме того, эта шарнирная система в сочетании с ультратонким стеклом позволяет уникальному гибкому дисплею оставаться ровным и гладким на ощупь в раскрытом состоянии.

Смартфон для создания контента

razr 40 ultra был создан с учетом интересов создателей контента и креаторов. Внешний pOLED дисплей с диагональю 3,6 дюйма имеет частоту обновления до 144 Гц, что обеспечивает плавность работы и прокрутку веб-страниц при серфинге в интернете. Пользователи могут открыть устройство в режиме Flex View для просмотра любимого контента на экране с самым высоким разрешением в своем классе и насладиться миллиардом оттенков и реалистичной цветопередачей.

Благодаря режиму Flex View пользователи нового razr получили новые возможности для взаимодействия, съемки и творчества, без необходимости держать смартфон в руках. Его можно поставить на любую поверхность под разными углами, чтобы легко просматривать рецепты во время приготовления пищи; выполнять упражнения на онлайн-тренировках; общаться с друзьями по видеосвязи и т.д. Кроме того, устройство можно использовать в качестве штатива для съемки потрясающих изображений и видео на высококачественные камеры с AI-автофокусом; а на большом внешнем дисплее смартфона удобно просматривать превью кадров и композиций.

Управлять смартфоном можно с помощью жестов. Благодаря интеллектуальным технологиям захвата и распознавания, камеру устройства можно настроить на запуск съемки простой демонстрацией открытой ладони или по улыбке.

Motorola расширила возможности внешнего дисплея razr 40 ultra, благодаря которому пользователи без необходимости раскрывать смартфон могут отвечать на сообщения, просматривать уведомления и делать много чего другого. Например:

Настраивать панели и быстрый доступ к любимым приложениям: играм, погоде, контактам, Spotify или просмотреть уведомления.

Персонализировать интерфейс. Пользователи могут устанавливать красочные обои, выбирать стиль часов и оформления рабочего стола из внутренней библиотеки Moto.

Играть в игры из каталога Motorola и GameSnacks: от Golf Adventures и Tiger Run до Marble Mayhem.

Слушать музыку и управлять воспроизведением любимых треков можно на выделенной панели

Универсальная система камер: идеальна для создания контента

razr 40 ultra оснащен мощным 12-мегапиксельным сенсором основной камеры с технологией Instant Dual Pixel PDAF для получения четких снимков независимо от условий освещения. Благодаря широкой диафрагме f/1.5, которая пропускает больше света, на razr можно делать фотографии с красивым мягким фоном, а встроенная система оптической стабилизации позаботится о том, чтобы все снимки были кристально четкими, и устранит нежелательные погрешности, такие как, например, дрожание или эффект смазанной картинки.

Внешний дисплей смартфона можно использовать в качестве видоискателя основной камеры при съемке селфи или для предварительного просмотра контента. Пользователи также могут открыть razr 40 ultra и использовать 32-Мп камеру для селфи и видеозвонков, установив телефон в удобное положение на любую поверхность. Впечатляющий набор камер дополняет 13-Мп сверхширокоугольный объектив, позволяющий делать снимки, которые вмещают в кадр в 3 раза больше, чем стандартная линза.

Улучшенный звук и производительность

razr 40 ultra обеспечивает улучшенное звучание благодаря Dolby Atmos®. Эта технология позволяет насладиться более насыщенным, объемным, глубоким звуком при прослушивании любого контента через два больших стереодинамика устройства или в наушниках. Новая технология пространственного звучания от Moto делает звук еще более захватывающим и заполняет пространство вокруг пользователя, независимо от того слушает ли он музыку или транслирует любимое шоу.

razr 40 ultra оснащен мощным процессором Snapdragon 8+ Gen 1, который обеспечивает работу всех уникальных функций устройства, запускает ИИ-бустер производительности, поддерживает быструю частоту обновления, устойчивое соединения 5G и работу системы камер на профессиональном уровне. Motorola также оснастила новый смартфон увеличенным аккумулятором, который поддерживает сверхбыструю зарядку TurboPower мощностью 30 Вт и беспроводную зарядку.

motorola razr 40 ultra в цвете Infinite Black доступен в магазинах официальных партнеров Lenovo и Motorola Азербайджана по рекомендованной розничной цене 2’599,99 AZN. До 30 сентября 2023 на покупку смартфона действует специальное предложение – новинку можно приобрести в рассрочку на выгодных условиях без первоначального платежа и без процентов в течение 18 месяцев.