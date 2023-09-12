Весь актуальный автопарк Tesla на одной фотографии

Компания Tesla поделилась в мессенджере X «семейным фото», на котором представлены все модели бренда. На фото показан новый грузовик Tesla Semi со всеми текущими моделями бренда.

На верхнем уровне трейлера находится красная Model S, белая Model 3, синяя Model Y и новый электропикап Cybertruck, который отгружают в салоны. На нижнем уровне – серая Model 3, белая Model X и черная Model 3.

На фото нет Tesla Roadster второго поколения, но производство этой машины еще не началось.

Можно отметить, что Model 3 быстро стала самой продаваемой моделью компании и самым продаваемым электромобилем в мире. Model Y появилась на рынке в начале 2020 года и стала даже более популярной, чем Model 3.

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