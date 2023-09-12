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13 сентября, 2023
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Logitech представил профессиональную веб-камеру Reach на штативе

Logitech Reach

Компания Logitech представила веб-камеру Reach, главной особенностью которой стал комплектный штатив. С его помощью можно удобно настраивать положение камеры и регулировать направление обзора. Производитель заявляет, что веб-камера Reach — это отличное решение для профессионалов. Устройство подойдет для демонстрации нецифрового контента, например, книг или рукописного текста, а также проведения презентаций и видеозвонков.

В основе новинки используется веб-камера Logitech Streamcam, способная снимать видео с разрешением 1080p и скоростью 60 fps. Она обладает автофокусом и поддерживает 4,3-кратное увеличение без потери качества для создания изображений размером 2,75 x 5 дюймов.

Конструкция штатива позволяет плавно передвигать камеру вправо/влево, вверх/вниз, а также поворачивать объектив на 360 градусов. Сама камера крепится на специальном кронштейне, который позволяет менять угол наклона и поворота камеры. Для удобства монтажа предусмотрены две конфигурации: с плоской подставкой для установки на столе или с зажимом для фиксации на столешнице. К ПК камера подключается посредством USB-кабеля и не требует дополнительной установки драйверов.

Цена и дата начала продаж Logitech Reach будут объявлены позднее. Ожидается, что камера будет предложена ориентировочно за $399.

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