Управление задними колесами Tesla Cybertruck показали вживую

Одной из самых ожидаемых особенностей электрического пикапа Tesla Cybertruck является система рулевого управления задними колесами (RWS). Обычно эта функция предлагается для более крупных автомобилей высокого класса, она используется для облегчения маневров, таких как парковка или поворот.

RWS позволяет выполнять разворот с меньшим радиусом (задние колеса поворачиваются в направлении, противоположном передним) и легче перемещаться по узким кольцевым развязкам или на паркингах. На более высоких скоростях функция также обеспечивает дополнительную устойчивость при прохождении поворотов.

Как работает функция рулевого управления задними колесами показали в новых видеороликах. Первый ролик показывает заднее колесо Cybertruck с близкого расстояния. Видео записано боковой камерой Tesla.

Cybertruck rear wheel steering in action — pretty cool to see it up close! — caught this just after — of all things the CT driver decided to dart in front of me. lol pic.twitter.com/FRGvo5m2BJ

— wilfredo (@xwilfredov) September 23, 2023