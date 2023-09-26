Samsung представил компактные модули памяти LPCAMM, которые «изменят рынок»

Компания Samsung Electronics представила новые модули оперативной памяти LPCAMM. Как сообщается в пресс-релизе, новая память «изменит рынок». ОЗУ использует чипы LPDDR5x и может достигать скорости передачи данных до 7,5 Гбит/с при малом энергопотреблении и компактном форм-факторе.

В Samsung пояснили, что обычно в компьютерах используются два типа модулей памяти: LPDDR DRAM и SO-DIMM. У обоих есть свои недостатки. В случае с LPDDR ОЗУ припаяна к материнской плате и не подлежит быстрой замене. Модули SO-DIMM можно быстро снимать и устанавливать, но они имеют ограничения по производительности и не только. LPCAMM решает эти проблемы.

LPCAMM, будучи съемным модулем, обеспечивает повышенную гибкость для производителей компьютеров. В сравнении с SO-DIMM модуль LPCAMM предлагает на 60% меньшие размеры, на 50% больше производительности и на 70% лучшую энергоэффективность.

Samsung рассчитывает на использование новой памяти как в обычных компьютерах и ноутбуках, так и в дата-центрах. До конца года новые модули памяти LPCAMM будут тестироваться крупными заказчиками. Коммерческое распространение ожидается в следующем году.