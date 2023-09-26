Представлен 110-дюймовый 8K-телевизор Hisense TV UX с экраном 240 Hz

Компания Hisense представила в Китае флагманский телевизор TV UX. Модель является одним из самых передовых телевизоров на рынке.

Hisense TV UX получил 110-дюймовую панель Mini-LED с разрешением 8К, частотой обновления изображения 240 Hz и более чем 40 тыс. зон подсветки. В режиме XDR Pro максимальная яркость достигает 10000 нит. Обеспечивается охват 90% цветового пространства BT.2020.

В основе аппаратной платформы лежит топовая SoC (модель не названа), объем ОЗУ составляет 4 Gb, ПЗУ – 128 Gb. Интегрированная звуковая подсистема – формата 5.1.2. Телевизор поддерживает Dolby Vision и Dolby Atmos.

Цену и дату начала продаж флагманского телевизора объявят позже.