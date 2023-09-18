Tesla объявила о выпуске 5-миллионного электромобиля

Компания Tesla объявила в социальной сети X о выпуске в этом месяце 5-миллионного электромобиля. Производитель не стал уточнять, о какой модели идет речь.

Первый миллион электромобилей компания выпустила в 2020 году, спустя 12 лет с момента начала производства. 4 млн. электромобилей – спустя три года. Чтобы перейти от 4 млн. выпущенных электромобилей к 5 млн, компании потребовалось около шести месяцев. Действующие предприятия Tesla сейчас способны выпускать более 2 млн. электромобилей ежегодно.

По итогам текущего года Tesla рассчитывает выпустить не менее 1,8 млн. электромобилей. К 2030 году компания планирует наладить выпуск до 20 млн. машин ежегодно.

Ранее, глава Tesla Илон Маск заявлял, что со временем как минимум одно крупное предприятие по выпуску электромобилей появится на каждом из континентов.

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