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19 сентября, 2023
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Представлен недорогой смартфон Vivo Y17s с камерой 50 Мп

Vivo Y17s

Компания Vivo выпустила бюджетный смартфон Y-серии. Новая модель Vivo Y17s получила IPS-дисплей диагональю 6,56 дюйма с разрешением HD+ (269 ppi) и частотой обновления 60 Hz. Максимальная яркость достигает 840 нит, заявлен охват 83% цветовой гаммы NTSC.

Смартфон построен на базе восьмиядерного процессора MediaTek Helio G85, который работает в связке с 6 Gb оперативной памяти LPDDR4X и накопителем eMMC 5.1 емкостью 128 Gb (можно расширить с помощью карты microSD).

В основную двойную камеру вошли 50 Мп датчик и 2 Мп сенсор глубины. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп. Емкость аккумулятора – 5000 мАч, есть быстрая зарядка на15 Вт. По данным компании, время работы при просмотре видео на YouTube составляет 19,67 ч.

Также смартфон оснащен поддержкой Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, портом USB Type-C и 3,5-мм разъемом для наушников. Корпус устройства защищен от пыли и брызг по стандарту IP54. Используется Android 13 с интерфейсом FunTouch OS 13. Габариты составляют 163.74 × 75.43 × 8.09 мм, вес – 186 гр. Производитель обещает поддерживать устройство в течение следующих четырех лет.

Цена Vivo Y17s составляет $176.

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