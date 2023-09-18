Cisco прекращает развитие гиперконвергентной инфраструктуры HyperFlex

Компания Cisco прекращает дальнейшие разработки гиперконвергентной системы HyperFlex. При этом план по обслуживанию текущих заказчиков данного продукта продолжится еще в течение 5 лет. Все заказы на оборудование HyperFlex будут приниматься до 12 марта 2024 года, аотгрузка товара завершится к 10 июню 2024 года.

Одной из проблем, с которой могут столкнуться текущие пользователи HyperFlex, является будущая несовместимость с гипервизором VMware ESXi. Cisco не планирует сертифицировать последующие версии ESXi для использования на своем оборудовании, в результате чего клиенты будут вынуждены искать другие решения или использовать оборудование HyperFlex без специализированных функций.

Кроме того, недавно было объявлено о начале сотрудничества Cisco с компанией Nutanix. Этот шаг предполагает совместную работу над новыми гиперконвергентными решениями.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az