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19 сентября, 2023
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Cisco прекращает развитие гиперконвергентной инфраструктуры HyperFlex

Cisco Hyperflex

Компания Cisco прекращает дальнейшие разработки гиперконвергентной системы HyperFlex. При этом план по обслуживанию текущих заказчиков данного продукта продолжится еще в течение 5 лет. Все заказы на оборудование HyperFlex будут приниматься до 12 марта 2024 года, аотгрузка товара завершится к 10 июню 2024 года.

Одной из проблем, с которой могут столкнуться текущие пользователи HyperFlex, является будущая несовместимость с гипервизором VMware ESXi. Cisco не планирует сертифицировать последующие версии ESXi для использования на своем оборудовании, в результате чего клиенты будут вынуждены искать другие решения или использовать оборудование HyperFlex без специализированных функций.

Кроме того, недавно было объявлено о начале сотрудничества Cisco с компанией Nutanix. Этот шаг предполагает совместную работу над новыми гиперконвергентными решениями.

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