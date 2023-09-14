Telegram запустил криптовалютный кошелек TON Space

Мессенджер Telegram интегрировал в приложение криптовалютный кошелек TON Space на базе Open Network (TON). Кошелек будет доступен через настройки Telegram.

Любой пользователь кошелька Telegram Wallet уже может получить доступ к TON Space. Начиная с ноября текущего года такая же возможность будет предоставлена пользователям по всему миру, за исключением США и ряда других стран, где существуют правовые препятствия.

Ранее в июле этого года в Telegram добавили возможность принимать платежи в криптовалюте через сервис Wallet Pay. Поддерживаются биткоины и стейблкоин USDT, а интегрировать их можно в любой бот мессенджера. Добавление криптокошелька указывает на стремление Telegram быть не просто мессенджером, а суперприложением.

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