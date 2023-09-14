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14 сентября, 2023
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Британского чипмейкера Arm перед IPO оценили в $54,5 млрд.

Arm

Британский разработчик микросхем Arm сегодня собирается провести первичное публичное размещение акций на бирже.

При цене в $51 за акцию капитализация Arm составит $54,5 млрд., что сделает размещение компании крупнейшим IPO в технологическом секторе за последние два года. Цена за акцию была определена после встречи 13 сентября между страховщиками и руководителями компании. Акции Arm будут торговаться на бирже Nasdaq под тикером «ARM».

Японская компания Softbank в 2016 году купила британскую Arm за $32 млрд. В результате IPO SoftBank, предложивший инвесторам чуть более 9% акций Arm, получит около $4,9 млрд. После IPO японский холдинг по-прежнему будет контролировать около 90% компании.

Ранее крупные технологические заказчики чипов Arm — компании Apple, Google, Nvidia, Samsung, Intel и TSMC, заявляли, что готовы купить акции Arm на сумму $735 млн. по цене IPO, пишет Financial Times.

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