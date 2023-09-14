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14 сентября, 2023
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Разработчик Stable Diffusion представил ИИ-генератор музыки на основе текстовых описаний

Stable Audio

Компания Stability AI, разработчик ИИ-генератора изображений Stable Diffusion, представила ИИ-модель Stable Audio, которая генерирует короткие аудиокомпозиции на основе текстовых описаний. Послушать примеры работы нейросети, а также попробовать создать собственную музыку можно на сайте сервиса.

Stable Audio базируется на тех же основных методах работы ИИ, которые используются Stable Diffusion при создании изображений. Модель обучалась на более чем 800 тыс. фрагментах лицензионной музыки из аудиотеки AudioSparks.

Бесплатная версия Stable Audio позволяет создать до 20 треков в месяц продолжительностью до 20 сек. Коммерческий тариф за $12 в месяц включает 500 аудиофайлов по 90 сек. каждый. Отмечается, что результаты, полученные в рамках бесплатного тарифа, не могут использоваться в коммерческих целях.

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