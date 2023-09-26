Состоялась глобальная презентация линейки смартфонов Xiaomi 13T

Компания Xiaomi представила флагманские смартфоны серии 13Т. Это глобальные версии Redmi K60 Ultra, который был представлен в Китае в середине августа этого года.

В линейку 13Т вошли две модели, базовая и Pro-версия, отличающиеся только процессором. Старшая модель построена на платформе MediaTek Dimensity 9200+, а младшая – на MediaTek Dimensity 8200 Ultra. Объем оперативной памяти типа LPDDR5X составляет до 16 Gb, емкость накопителя UFS 4.0 — до 1 Tb. Также есть различие в мощности быстрой зарядки.

Смартфон оборудован плоским 6,67-дюймовым OLED-экраном TCL C7 с разрешением Full HD+, частотой обновления 144 Hz и пиковой яркостью 2600 нит. Частота ШИМ — 2880 Hz. Есть поддержка HDR10+ и Dolby Vision.

На презентации производитель сделал упор на камерах: впервые в T-серии использовались технологии Leica. В основной камере три сенсора: 50 Мп (Sony IMX707, 1/1.28″, f/1.9, 7 линз, OIS+EIS), 50 Мп (телефото, OmniVision OV50D, ½.88″, f/1.9, 5 линз, автофокус, цифровой зум 20х) и 12 Мп (широкоугольная, 1/3.06″, f/2.2, 5 линз, фиксированный фокус). Камера умеет снимать видео в 4K при 60 fps или 8K при 24 fps. Фронтальная камера на 20 Мп (f/2.2, угол обзора 78 гр, 5 линз). В камерах используются линзы Leica Summicron.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт, что позволяет восполнить 100% за 42 мин. Pro-версия отличается поддержкой более быстрой зарядки мощностью 120 Вт (19 мин. до 100%).

В оснащение смартфонов также входят поддержка 5G, модулей Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, GPS, NavIC, ИК-порт, NFC, порт USB Type-C, стереодинамики с Dolby Atmos и экранный сканер отпечатков пальцев. Габариты и вес: 162,15 x 75,7 x 8,49 мм и 204 гр. Используется Android 13 с оболочкой MIUI 14. Корпус имеет защиту по стандарту IP68. Заявлено 4 года обновления Android и 5 лет патчей безопасности.

Цены на смартфоны: Xiaomi 13T – 8/256 Gb — €649, Xiaomi 13T Pro предлагается от €800 за 12/256 Gb. Доступные цвета корпуса – черный, зеленый, синий. Задняя крышка в зависимости от цвета может быть стеклянной или из экокожи.