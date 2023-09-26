spot_img
27 сентября, 2023
ДомойТехнологииСмартфоныСостоялась глобальная презентация линейки смартфонов Xiaomi 13T

Состоялась глобальная презентация линейки смартфонов Xiaomi 13T

Xiaomi 13T

Компания Xiaomi представила флагманские смартфоны серии 13Т. Это глобальные версии Redmi K60 Ultra, который был представлен в Китае в середине августа этого года.

Xiaomi 13T

В линейку 13Т вошли две модели, базовая и Pro-версия, отличающиеся только процессором. Старшая модель построена на платформе MediaTek Dimensity 9200+, а младшая – на MediaTek Dimensity 8200 Ultra. Объем оперативной памяти типа LPDDR5X составляет до 16 Gb, емкость накопителя UFS 4.0 — до 1 Tb. Также есть различие в мощности быстрой зарядки.

Смартфон оборудован плоским 6,67-дюймовым OLED-экраном TCL C7 с разрешением Full HD+, частотой обновления 144 Hz и пиковой яркостью 2600 нит. Частота ШИМ — 2880 Hz. Есть поддержка HDR10+ и Dolby Vision.

На презентации производитель сделал упор на камерах: впервые в T-серии использовались технологии Leica. В основной камере три сенсора: 50 Мп (Sony IMX707, 1/1.28″, f/1.9, 7 линз, OIS+EIS), 50 Мп (телефото, OmniVision OV50D, ½.88″, f/1.9, 5 линз, автофокус, цифровой зум 20х) и 12 Мп (широкоугольная, 1/3.06″, f/2.2, 5 линз, фиксированный фокус). Камера умеет снимать видео в 4K при 60 fps или 8K при 24 fps. Фронтальная камера на 20 Мп (f/2.2, угол обзора 78 гр, 5 линз). В камерах используются линзы Leica Summicron.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт, что позволяет восполнить 100% за 42 мин. Pro-версия отличается поддержкой более быстрой зарядки мощностью 120 Вт (19 мин. до 100%).

В оснащение смартфонов также входят поддержка 5G, модулей Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, GPS, NavIC, ИК-порт, NFC, порт USB Type-C, стереодинамики с Dolby Atmos и экранный сканер отпечатков пальцев. Габариты и вес: 162,15 x 75,7 x 8,49 мм и 204 гр. Используется Android 13 с оболочкой MIUI 14. Корпус имеет защиту по стандарту IP68. Заявлено 4 года обновления Android и 5 лет патчей безопасности.

Цены на смартфоны: Xiaomi 13T – 8/256 Gb — €649, Xiaomi 13T Pro предлагается от €800 за 12/256 Gb. Доступные цвета корпуса – черный, зеленый, синий. Задняя крышка в зависимости от цвета может быть стеклянной или из экокожи.

Предыдущая статья
Эксперты iFixit оценили ремонтопригодность iPhone 15 Pro Max
Следующая статья
Xiaomi Watch 2 Pro – первые smart-часы компании на платформе Wear OS
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,109ФанатыМне нравится
1,013ЧитателиЧитать
3,085ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»