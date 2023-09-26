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27 сентября, 2023
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Xiaomi Watch 2 Pro – первые smart-часы компании на платформе Wear OS

Xiaomi Watch 2 Pro

Вместе со смартфонами серии 13T компания Xiaomi сегодня представила флагманские smart-часы Watch 2 Pro. Устройство построено на платформе Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 и работает под управлением Wear OS с поддержкой всех сервисов Google, включая Google Maps, YouTube Music, Google Assistant, Google Wallet и других.

Xiaomi Watch 2 Pro

Watch 2 Pro выполнены в корпусе из нержавеющей стали. Есть защита от воды (5 АТМ). Управление реализовано через сенсорный ввод, а также с помощью поворотной головки и двух физических кнопок. Круглый AMOLED-экран формата 46 мм характеризуется разрешением 466 х 466 пикселей.

Есть поддержка 4G, что позволяет часам работать в полностью автономном режиме без смартфона. Также имеются датчики ЧСС и SpO2, мониторинг сна и стресса. Поддерживаются Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS и NFC. Предусмотрено более 150 режимов тренировок. Автономность достигает 65 часов. Полная зарядка до 100% занимает 85 мин.

Xiaomi Watch 2 Pro в версии с Wi-Fi составляет €269, вариант с LTE — €329.

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