Эксперты iFixit оценили ремонтопригодность iPhone 15 Pro Max

Специалисты популярного ресурса iFixit разобрали iPhone 15 Pro Max для оценки его ремонтопригодности и как оказалось, она очень невысокая.

В прошлом году ремонтопригодность iPhone 14 Pro Max оценили в 6 баллов из 10 возможных, iPhone 15 Pro Max получил только 4. Больше всего на итоговый балл повлияло то, что аппарат переставал «распознавать собственные оригинальные компоненты».

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После разборки, оказалось, что невозможно собрать смартфон с сохранением полной функциональности. В частности, при установке на место оригинальных компонентов, снятых с этого же аппарата, перестали работать лидар, сканер Face ID, фронтальная камера и датчик автояркости. От самой Apple никаких комментариев не последовало.

Кроме того, на оценку ремонтопригодности негативно повлияла сложность демонтажа аккумуляторной батареи: для этого нужно предварительно снять динамик и модуль Taptic Engine. В конце ролика специалист iFixit попытался поцарапать титановую рамку и смог повредить ее поверхность без особых усилий.

Эксперты также рассказали пару подробностей об iPhone 15 Pro Max. Емкость его батареи составляет 17,1 Втч (4422 мАч), а в качестве 5G-модема используется Snapdargon X70.