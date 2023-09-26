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27 сентября, 2023
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Эксперты iFixit оценили ремонтопригодность iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro Max

Специалисты популярного ресурса iFixit разобрали iPhone 15 Pro Max для оценки его ремонтопригодности и как оказалось, она очень невысокая.

В прошлом году ремонтопригодность iPhone 14 Pro Max оценили в 6 баллов из 10 возможных, iPhone 15 Pro Max получил только 4. Больше всего на итоговый балл повлияло то, что аппарат переставал «распознавать собственные оригинальные компоненты».

После разборки, оказалось, что невозможно собрать смартфон с сохранением полной функциональности. В частности, при установке на место оригинальных компонентов, снятых с этого же аппарата, перестали работать лидар, сканер Face ID, фронтальная камера и датчик автояркости. От самой Apple никаких комментариев не последовало.

Кроме того, на оценку ремонтопригодности негативно повлияла сложность демонтажа аккумуляторной батареи: для этого нужно предварительно снять динамик и модуль Taptic Engine. В конце ролика специалист iFixit попытался поцарапать титановую рамку и смог повредить ее поверхность без особых усилий.

Эксперты также рассказали пару подробностей об iPhone 15 Pro Max. Емкость его батареи составляет 17,1 Втч (4422 мАч), а в качестве 5G-модема используется Snapdargon X70.

 

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