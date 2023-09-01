Sony назвала игры для PS Plus в сентябре и объявила о подорожании годовой подписки

Компания Sony опубликовала список бесплатных игр, которые станут доступны подписчикам PlayStation Plus в сентябре 2023 года.

Saints Row 2022 (PS4 и PS5) – боевик с открытым миром;

Generation Zero (PS4) – кооперативный шутер с элементами скрытности;

Black Desert — Traveler Edition (PS4) — многопользовательская ролевая игра в мире фэнтези, в комплект с которой войдут полезные бонусы.

Игры можно будет забрать с 5 сентября по 2 октября.

Sony также объявила о грядущем подорожании годовой подписки PS Plus на всех тарифных планах. Изменения вступят в силу уже 6 сентября.

Изменение цен на годовую подписку PS Plus:

Стандартный тариф Essential – с 59,99$ до 79,99$;

Расширенный тариф Extra – с $99,99 до $134,99;

Расширенный тариф Premium – со $119,99 до $159,99.

Для текущих подписчиков изменения вступят в силу при следующем продлении (после 6 ноября).