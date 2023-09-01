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1 сентября, 2023
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Sony назвала игры для PS Plus в сентябре и объявила о подорожании годовой подписки

Sony PS Plus

Компания Sony опубликовала список бесплатных игр, которые станут доступны подписчикам PlayStation Plus в сентябре 2023 года.

  • Saints Row 2022 (PS4 и PS5) – боевик с открытым миром;
  • Generation Zero (PS4) – кооперативный шутер с элементами скрытности;
  • Black Desert — Traveler Edition (PS4) — многопользовательская ролевая игра в мире фэнтези, в комплект с которой войдут полезные бонусы.

Игры можно будет забрать с 5 сентября по 2 октября.

Sony также объявила о грядущем подорожании годовой подписки PS Plus на всех тарифных планах. Изменения вступят в силу уже 6 сентября.

Изменение цен на годовую подписку PS Plus:

  • Стандартный тариф Essential – с 59,99$ до 79,99$;
  • Расширенный тариф Extra – с $99,99 до $134,99;
  • Расширенный тариф Premium – со $119,99 до $159,99.

Для текущих подписчиков изменения вступят в силу при следующем продлении (после 6 ноября).

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