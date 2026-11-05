Предзаказы GTA VI на консолях превысили 7,7 млн. копий

Криминальный боевик с открытым миром GTA VI от британской студии Rockstar Games еще не вышел, а уже получил огромный успех. Предзаказы на игру открылись 25 июня (стандартное издание за $80, а полное за $100) — по оценкам аналитической компании Sensor Tower, игроки уже оформили 7,71 млн. цифровых предзаказов на консольные версии. При этом 74% предзаказов приходится на PS5 и 26% – на консоли Xbox Series X/S.

Потенциальная выручка от предзаказов составила около $751 млн. Сама Rockstar Games пока не раскрывает данные о предзаказах. Для сравнения: GTA V за первые 24 часа заработала $800 млн., а за три дня выручка достигла $1 млрд. Тогда это стало рекордом для индустрии развлечений.

Релиз GTA VI запланирован на 19 ноября 2026 года. Игра выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Версия для ПК пока не получила официальной даты выхода, ожидается что это первый квартал 2027 года. Предзагрузка стартует 10 ноября — размер игры на консолях составит до 212 Gb.